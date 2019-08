Eerste winnaar van fotowedstrijd bekend

Thierry Van Vreckem is overdonderd door het aantal foto’s dat werd ingezonden. “Het is fenomenaal hoeveel mensen er een foto hebben ingestuurd. Uiteraard waren er heel wat sterke beelden, maar de winnaar sprong er toch wel bovenuit. Het lijnenspel en de mooie kleurschakeringen vallen echt op”, zegt Thierry Van Vreckem.

Dat is een foto van Peter Flamend uit Herne. Als architect heeft hij voeling voor mooie beelden en symmetrie. Dat komt ook duidelijk naar voor in de eerste winnende foto. Die foto is in Matsuyama gemaakt in Japan.

"Mijn vrouw en ik zijn gek van Japanse architectuur. Het gebouw waarin de foto is gemaakt is van een bekende Japanse architecte. Het had verschrikkelijk geregend en 's avonds trok de hemel op en het enige wat ik moest doen, was daar een foto van nemen”, zegt Peter Flamend. Hij wint een televisietoestel. “Mijn dochter is aan het bouwen in Gooik. Het toestel zal daar een mooie plek krijgen.”

De eerste televisie is dus de deur uit. Maar, aan al wie nu niet in de prijzen is gevallen, er kunnen nog twee toestellen gewonnen worden. Alle foto's zijn welkom via onze website of nieuws@ringtv.be Veel succes!

Hieronder de winnende foto: