Eikenprocessierups duikt op in domein Hofstade

De Chiro was in het domein om de laatste zondag van het chirojaar te vieren. "Wat begon als een fantastische dag met prachtig weer, eindigde voor vele leden en leiding in huiduitslag over het hele lichaam en een brandende jeuk", zegt de chirogroep op haar Facebook-pagina. Ook kloegen jongeren over kortademigheid. In de loop van de daaropvolgende nacht voerden verontruste ouders in drie gevallen zelfs hun kinderen naar het ziekenhuis.

De chiromeisjes waren ook verbaasd over de onverschillige reactie vanuit het Sport Vlaanderen-domein, maar zij ondernemen intussen wel actie. Het domein bevestigt dat het enkele meldingen kreeg over jeukproblemen, maar heeft naar eigen zeggen geen echte klachten ontvangen.

"We hebben hier en daar de rupsen al bestreden met onze eigen middelen, maar door de hitte is het probleem intussen uitgegroeid tot een plaag. We hebben dan ook besloten om een firma te contacteren. Die kan door het vele werk met de bestrijding van de rups elders pas vrijdag langskomen", zegt Didier L'Homme namens Sport Vlaanderen.

De domeindirectie volgt de situatie van uur tot uur op. "We hebben overal waarschuwingsaffiches opgehangen en evalueren ook de toestand in de omgeving van de attractiepolen waar er veel volk passeert. Op het strand is er geen gevaar, maar we hebben wel beslist om de ligweide even verderop waar er zich drie eiken bevinden af te sluiten voor het publiek", besluit L'Homme.