Einde verhaal voor doortrekkersterrein Huizingen

De Vlaamse overheid heeft onlangs de subsidie van 1,2 miljoen euro ingetrokken die nodig was om het doortrekkersterrein opnieuw in te richten. Minister Weyts, die zelf in Beersel woont, kondigde in oktober vorig jaar de sluiting van het doortrekkersterrein al aan. Die sluiting wordt nu dus een feit. Weyts vindt de locatie niet geschikt wil dat het terrein gebruikt wordt om de parking van het provinciedomein uit te breiden.

Op de plek aan de Henri Torleylaan was plaats voor 17 woonwagens, maar het terrein was al een tijdje dicht omdat het vernieuwd moest worden. In Vlaams-Brabant kunnen straks enkel nog woonwagens terecht aan het opleidingscentrum PIVO in Zellik. Of de provincie op zoek gaat naar een nieuwe locatie om een tweede doortrekkersterrein in te richten, is niet bekend.