Eindwerk Bavo en Jordy vormt basis van Belga Sport over Jo Baetens: “Zijn talent was ongezien”

Voor hun eindwerk journalistiek aan de VUB namen Bavo en Jordy het veel te korte leven van Jo Baetens onder de loep. “We vroegen ons als regiogenoten af waarom Jo hier nog altijd een begrip is”, vertelt Bavo. “Zijn talent, zijn stijl en zijn sprongkracht zijn ongezien in het Belgische volleybal. Om het te vergelijken: dé Romelu Lukaku van zijn sport en van zijn tijd. Het is daarom zo jammer dat we niet kunnen inschatten hoe goed hij zou kunnen geweest zijn.”

Jo kon meerdere keren naar het buitenland, maar bleef trouw aan zijn Lennik. “Hij had een rijk sociaal leven in zijn gemeente. Hij bracht veel tijd door met familie en vrienden. Dat voelden we in de gesprekken die we deden voor ons eindwerk”, zegt Bavo. “Het gevoel dat ik overhoud aan de reportage is dat Jo Baetens Lennik was, en dat Lennik nog altijd Jo Baetens is na dertig jaar. Dat is echt enorm straf.”

Morgenavond wijdt Belga Sport een hele aflevering aan Jo Baetens. De documentairemakers spreken dan met dezelfde mensen die Bavo en Jordy interviewden voor hun eindwerk. “De bereidwilligheid om mee te werken aan ons eindwerk, was enorm groot. Het was alsof de mensen er op aan het wachten waren: iemand die ‘hun’ Jo nog eens in het daglicht zou brengen”, besluit Jordy.

Het eindwerk van Bavo en Jordy kan je hier bekijken.