Enige frituur sluit, centrumplan moet handelaars nieuwe kansen geven

’t Frit Uurke, de enige frituur in de dorpskern van Meise, is gesloten. Jorgen Noens (45) uit Meise deelde een bericht op sociale media, dat meteen heel wat reacties kreeg. “Er komen veel appartementen bij en handels- en horecazaken verdwijnen. Straks is er niks meer in Meise”, klinkt het. Het gemeentebestuur beseft dat er iets moet gebeuren.

“De zoveelste zaak die sluit in Meise.” Dat bericht postte Jorgen Noens op de populaire Facebookpagina 'Ge zijt van Meise als'. In geen tijd regende het reacties. “Ik had er zelf nog niet naar gekeken, maar schrik niet van de reacties”, zegt Noens.

“Ik ging er regelmatig mijn pakje friet halen, het waren zeer goede frieten. Twee jaar geleden al vertelde de uitbaatster dat ze ging sluiten, maar het is toch schrikken als het er plots écht van komt. Het gebouw zou verkocht zijn. Ik stond ineens voor een gesloten deur en ik merkte ook de dagen erna dat ’t Frit Uurke écht dicht was. Het is heel erg spijtig.”

“Het café Barok Bar rechtover ’t Frit Uurke is ook al dicht. In de plaats komen appartementen. Wat er in de plaats van ’t Frit Uurke zal komen, weet ik niet, maar ik hoop dat er toch een handelszaak komt.”

“Het wegtrekken van handels- en horecazaken, is echt heel erg. Binnenkort sluit ook de dagbladhandel hier in het dorp. Jeugdhuis ’t Sloefke in Wolvertem en de zaal ernaast maken ook plaats voor een nieuwbouw.”

Frietkraam

“Waar ik nu mijn frieten ga halen? Er komt op maandag nog het frietkraam Fritshop Kris op de parking van het zwembad in Meise tussen 17 en 21.30 uur. Daar ga ik nu langs en de frieten zijn goed. Alleen kan je natuurlijk niet kiezen wanneer je langsgaat, want de frituur staat er enkel op maandag. Voorts is er geen frituur meer in ons dorp.”

Schepen van Lokale Economie Jorn Lathouwers (LB+) beseft dat er iets tegen het verdwijnen van lokale handelszaken moet gebeuren. “Wat er in de plaats van de frituur zal komen in Meise-centrum, weet ik niet”, reageert de schepen. “Vermoedelijk zal het een appartementsblok worden met een handelsruimte onderaan.”

Plan

“We zijn inmiddels een plan voor de centra van Meise en Wolvertem aan het opstellen om detailhandel en horeca alle kansen te geven. Zo gaan we reglementering maken over de hoogte van plafonds en de grootte van de ramen op het gelijkvloers. Plaatsen in dorpskernen die zonnig zijn gelegen, willen we bijvoorbeeld voorbehouden voor een terras voor een horecazaak.”

“We willen ook niet dat er tien boekhouders zich op het gelijkvloers naast mekaar komen vestigen in het dorp. We willen horeca en andere zaken aantrekken. Begin volgend jaar zou het plan klaar zijn. De bedoeling is dat dit plan in de volgende legislatuur de leidraad kan zijn voor regelgeving rond lokale handel, net om die zaken in onze centra te houden en nieuwe aan te trekken.”