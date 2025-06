Ereburgemeester Meise Frans Kerremans is overleden

De familie Kerremans hield jarenlang bakkerij, nadien begon Frans Kerremans een bedrijf in het verhuren van amusementsspelen in herbergen. Daarna ging hij de politiek in. “Ik ben van Vlaamse inborst, dat kreeg ik via vader ingelepeld”, verklaarde Frans nog tijdens een interview op zijn 90ste verjaardag. Hij richtte mee de Volksunie op in Wolvertem en werd uiteindelijk nog burgemeester in 1988. Hij kreeg toen 2.022 voorkeurstemmen en bleef burgemeester tot in 1994. Frans Kerremans verzette zich altijd tegen de fusie van de gemeenten Meise-Wolvertem.

Frans' zoon Willy Kerremans werd daarna ook schepen voor N-VA tot 2015. Hij overleed eerder dit jaar op 70-jarige leeftijd. Willy kampte tot het einde van zijn leven met het ondraaglijke verlies van zijn zoon Bart die in 2003 op 17-jarige leeftijd is aangereden in de Molenstraat en ter plaatse overleed. De dader is nooit gevonden.

De begrafenis van Frans Kerremans vindt plaats op zaterdag 21 juni om 10 uur in de kerk in Westrode. De urne wordt bijgezet op de begraafplaats in Westrode.