Fabriekstraat Ruisbroek gaat na 5 jaar weer open

Na 5 jaar zijn de werken in de Fabriekstraat in de Leeuwse deelgemeente Ruisbroek eindelijk klaar. De Fabriekstraat is een belangrijke verbindingsweg tussen Ruisbroek en het Beerselse Lot.

De werken in de Fabriekstraat, de belangrijkste verkeersader van Ruisbroek, gingen van start in september 2016 en verliepen in verschillende fases. Zo werd eerst een rondpunt aangelegd aan het Kerkplein. Nadien kreeg de Fabriekstraat een nieuwe riolering en nieuwe voetpaden. De grote werken veroorzaakten de voorbije jaren heel wat hinder. Maar die is nu dus na vijf jaar eindelijk achter de rug. Donderdagavond gaat de Fabriekstraat weer open.