'Feast of Fools, Bruegel herontdekt' lokt internationale pers naar Gaasbeek

Vanuit heel Europa en van ver daarbuiten streken vanmiddag journalisten neer in het Kasteel van Gaasbeek. Ze kregen er in primeur 'Feast of Fools, Bruegel herontdekt' te zien. Die tentoonstelling over de schilder Bruegel loopt vanaf nu zondag vier maanden lang in het kasteel.

Met meer dan vijftig zijn ze, de buitenlandse journalisten die naar het Kasteel van Gaasbeek zijn afgezakt. Het zegt veel over de internationale belangstelling voor de tentoonstelling 'Feast of Fools, Bruegel herontdekt'. Oscar Checa, een reisjournalist uit Spanje is één van hen: “Wie kent Bruegel niet?”, lacht hij. “In Spanje is er veel interesse in hem. Ons land heeft dan ook historische link met Brussel en Nederland, de plekken waar hij gewoond en gewerkt heeft.”

Hedendaagse kunst

“Het is de eerste keer dat we zo’n grote groep buitenlanders over de vloer krijgen en dat heeft alles te maken met het orginele concept van Feast of Fools,” vertelt Luc Vanackere, directeur van het Kasteel van Gaasbeek, “Binnen de volledige Bruegelherdenking is dit het enige project dat aandacht besteedt aan moderne en hedendaagse kunst.” Er is dan ook geen enkel origineel werk van Bruegel te bespeuren op Feast of Fools, alle werken zijn van kunstenaars die zich lieten inspireren door de Vlaamse grootmeester.

De reportages in internationale kunst- en reismagazines over de bijzondere tentoonstelling moeten straks duizenden mensen naar het Kasteel van Gaasbeek lokken. Want ook 450 jaar na zijn dood is Bruegel nog altijd bijzonder populair. “Als je ziet dat je met de boeken die over Bruegel verschenen zijn een bibliotheek kan vullen en als je weet dat in een grote expo in Wenen het aantal bezoekers amper aan kon, dan mag je toch zeggen Bruegel tot de absolute top behoort van wat Vlaanderen ooit van kunstproductie heeft voortgebracht, zonder twijfel,” verklaart directeur Luc Vanackere.