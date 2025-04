Brabantse Pijl komt thuis in Provinciedomein Huizingen

Het Provinciedomein van Huizingen is het decor voor de langverwachte terugkeer van de Brabantse Pijl naar Beersel. Om 13.30 uur vertrekken de mannen er voor een rit van 163 kilometer richting Overijse. Voor het eerst vindt de Pijl plaats in het weekend voor de Amstel Gold Race, waardoor er heel wat toprenners aan de start in Beersel staan. Onder andere de lokale wielerlegende in wording, Remco Evenepoel, staat aan de start. Na een botsing tijdens een trainingsrit in Oetingen eind vorig jaar stond de Dilbeekse renner aan de kant.

Al snel na de start volgen met de Alsemberg en Bruine Put de eerste beklimmingen van de dag. Met een passage langs Lennik gaat het voor een tweede keer naar de Alsemberg, dit keer in combinatie met de Beerselberg. Daarna maakt het peloton de oversteek naar Overijse, waar een finale met drie lokale ronden wacht. Met daarin telkens de beklimmingen van Hertstraat, Moskesstraat, Holstheide en S-Bocht.

Die identieke finale wacht ook de vrouwen in en rond Overijse. Hun wedstrijd gaat om 11.25 uur van start op de Markt in Lennik. De Beerselberg en Bruine Put zijn hun eerste beklimmingen van de dag, waarmee ze meteen inpikken op hetzelfde parcours als de mannen. In totaal zal hun wedstrijd 126 kilometer tellen, met onderweg 19 hellingen.

De opvolgers van Elisa Longo Borghini en Benoit Cosnefroy kennen we om respectievelijk 14.40 uur en 17.10 uur.