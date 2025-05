Dames Kester-Gooik winnen Beker van Vlaams-Brabant: “De titel en de beker in één seizoen, da’s fantastisch”

Als kampioen in de eerste provinciale is Kester-Gooik vooraf favoriet. Het team maakt die favorietenrol helemaal waar. Kester-Gooik rolt Holsbeek, de vierde in de eindstand van de eerste provinciale, op met maar liefst 7-0.

'Ik denk dat de dubbel altijd iets speciaal is. Kampioen spelen is moeilijk, de Beker van Vlaams-Brabant winnen is moeilijk, maar de twee realiseren op één seizoen, da’s fantastisch” zegt een overgelukkige Ulrike De Frère.