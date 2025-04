Pajotse microbrouwerij Vrijstaat Vanmol verslaat grote kleppers op internationale wedstrijd: “Een beetje ongeloof”

De zaken gaan goed, bij microbrouwerij Vrijstaat Vanmol. De populariteit van hun Gronckel Quadruppel zit in de lift, nadat het bier voor de 5 keer in vier jaar tijd een gouden medaille won op een internationale bierwedstrijd. “De eerste reactie was er één van ongeloof, want je moet optornen tegen de grote kleppers van de Belgische bierwereld”, zegt Erwin Vanmol. “Mijn geheim? Dat zou je aan de drinkers moeten vragen, maar ik denk dat wij dat wij zorgen voor kwaliteit. Wij doen geen overbodige toevoegingen, wij gebruiken geen suikers, alles wordt gebrouwen met granen zelf en dat geeft toch wel een zekere volmondigheid die geapprecieerd wordt.”

Het bier is voornamelijk te verkrijgen in de cafés, drankenspeciaalzaken en buurtwinkels in het Pajottenland. Maar aan uitbreiden, denken ze hier nog niet. “Het is vooral een heel goede aanmoediging, maar zweven doen we niet. De biermarkt is geen gemakkelijke markt dus we moeten ons voorbehouden om geen te grote risico's te nemen natuurlijk”, aldus Erwin.