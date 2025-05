Expo over verenigingsleven in Diegem: “We willen Diegemnaren opnieuw verbinden”

De expo in de Sint-Katharinakerk opent zondag. De Pastorijvrienden verzamelden onder meer foto's, affiches en truitjes van alle verenigingen in Diegem tot het jaar 2000. Daarmee kunnen ze een hele kerk vullen. “Bedoeling is dat mensen hier rustig kunnen rondgaan en kijken naar de mooie dingen die we hebben kunnen bemachtigen. Het was fijn om op zoek te gaan naar de spullen. Leden van verenigingen waren enthousiast om stukken uit te lenen, daar zitten unieke exemplaren bij”, zegt Guy Van Weyenberge van de Pastorijvrienden.

De expo is bedoeld om Diegemnaren met elkaar te verbinden.

“Mensen zijn, hoop ik, geïnteresseerd in hoe het vroeger was om te vergelijken met hoe het nu is. Tegelijk willen we de Diegemnaren naar hier krijgen zodat ze met elkaar kunnen praten en misschien zelfs beter leren kennen”, zegt Luc Boulanger van de Pastorijvrienden.

De expo is tot 11 mei gratis te bezoeken. Daarna komt er boek over het rijke verenigingsleven in Diegem.