De Waterbus vaart weer tussen Brussel en Vilvoorde

De Waterbus verbindt het centrum van Vilvoorde met Brussel. Er zijn onder meer haltes aan de Vilvoordsesteenweg en aan het Drie Fonteinenpark in Vilvoorde.

De Waterbus begon met varen in 2013 en is er voor zowel pendelaars als toeristen. De boot is een alternatief voor de auto. Elke halte wordt bediend door het openbaar Vervoer. Voor 1 euro extra mag je ook je fiets meenemen aan boord.

Vaarseizoen start toch ondanks onzekerheid

Door het uitblijven van een Brusselse regering was het onzeker of de Waterbus dit jaar zou kunnen uitvaren. Het Brussels Gewest subsidieert de Waterbus en zolang er geen regering is, worden geen dossiers behandeld. De Waterbus zelf neemt het financiële risico om het seizoen op gang te trappen.

Van 1 mei tot 31 oktober vaart de Waterbus elke weekdag tussen 9u en 18u, tussen 1 juli en 14 augustus is dat ook in het weekend het geval.