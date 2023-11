Flitsmarathon vandaag: "Trajectcontroles lonen"

De politie houdt vandaag voor de 19 de keer een Flitsmarathon. In heel het land zijn er extra controles op te snel rijden. Naar aanleiding daarvan onderzocht Vias Institute de impact van enkele trajectcontroles die de jongste jaren zijn geïnstalleerd. Zo is er sinds de ingebruikname van de trajectcontrole op de E40 tussen Sterrebeek en Bertem het aantal letselongevallen daar met 55 procent gedaald.

“Als alle bestuurders overal de snelheidslimieten respecteren, zouden er jaarlijks 140 doden en 550 zwaargewonden minder zijn op onze wegen,” klinkt het in een persbericht van Vias Institute.

De Flitsmarathon van vandaag is tweeledig: bestuurders aanzetten om hun gedrag aan te passen en snelheidslimieten te respecteren en in herinnering brengen dat 1 op de 3 dodelijke ongevallen te wijten is aan onaangepaste of overdreven snelheid. Tijdens één van de vorige edities stelde Vias Institute vast dat de gemiddelde snelheid tijdens de dag van de Flitsmarathon met 3 tot 7 procent daalt. De aankondiging van controles heeft dus een impact.

Ook trajectcontroles doen hun werk. Dat blijkt uit onderzoek van Vias naar effecten op de installaties in Sterrebeek, Fleurus en aan de invalswegen in Mechelen. Het voordeel van die systemen is dat ze leiden tot een gelijkmatiger snelheidsprofiel over een langere afstand.