Forse stijging fietsongevallen

In Vlaams-Brabant raakte vorig jaar bij 915 verkeersongevallen minstens één fietser gewond. Een stijging van 13,4% in vergelijking met 2017. Geen enkele Vlaamse provincie doet slechter. Dat blijkt uit cijfers van het verkeersinstituut Vias.

Steeds meer mensen nemen de fiets om te gaan werken en dat toont zich ook in het aantal ongevallen waarbij fietsers betrokken raken. Dat aantal bedroeg in onze provincie vorig jaar 915. Vijf jaar geleden waren er dat net geen 750, in 2017 jaar 807. Vorig jaar vielen er bij die ongevallen 4 doden te betreuren.

Ook het mooie weer van vorig jaar speelt een rol in de stijging van fietsongevallen. Hetzelfde geldt ook voor motorongevallen dat met 15% steeg het voorbije jaar. De zon lokt mensen naar de fiets of motor, al is er volgens Vias meer aan de hand dan alleen het weer. Als we kijken naar de rest van de ongevallen, zien we dat die waarbij bromfietsers, voetgangers en personenwagens bijna ongewijzigd blijven. Het aantal ongevallen met vrachtwagens nam dan weer aanzienlijk af.

Het totale aantal verkeersongevallen met gewonden op de Vlaams-Brabantse wegen stijgt licht van 3011 naar 3061. Daarbij vielen wel twee doden minder, 28 in 2018 tegenover 30 in 2017. De dalende trend van de voorbije jaren zet zich daarmee door. Op tien jaar tijd is het aantal verkeersongevallen in onze provincie met één vijfde gedaald.