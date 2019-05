Fotograaf uit Diegem speelt met traditionele technieken

Chris Vanden Broeke uit Diegem leidde jarenlang een hectisch leven als filmregisseur. Tot hij tien jaar geleden een dubbele hartstilstand kreeg en zeven weken in coma lag. Chris kroop door het oog van de naald én ontdekte tijdens zijn revalidatie de liefde voor fotografie. Zijn werken zijn dit weekend te bewonderen in het gemeenschapscentrum De Camme in Perk.

Overbelicht’, zo heet de expositie van Chris Vanden Broeke. Het werk van de Diegemnaar is uniek, omdat hij de enige fotograaf ter wereld is die de traditionele fotografeertechniek omdraait. “De normale fotografie gebruikt licht dat weerkaatst bij portretten op een gezicht,” legt hij uit. “Ik wou iets nieuws doen en heb het volledig omgekeerd. Ik gebruik direct licht en fotografeer de lichtbronnen zelf. Ik werk 's nachts en heb in de tuin 1.300 lampjes staan die ik volgens geometrische vormen opstel en fotografeer op direct zwart licht”.

Schilderen

Het lijnenspel op de foto's creëert Chris door zijn fototoestel minuscuul te bewegen. Zo schildert hij als het ware zijn foto's. “Al kan je dat dan ook als omgekeerd schilderen omschrijven,” zegt hij. “Stel je voor dat een schilder niet met zijn penseel schildert, maar een honderdtal penselen vast opstelt in een ruimte voor hem. Hij neemt dan zijn canvas en gaat de verf zoeken op zijn penselen. Daar komt het ongeveer op neer,” verduidelijkt de fotograaf.

Het werk van Chris Vanden Broeke was al te zien in de Verenigde Staten, Australië en Zwitserland. Zijn unieke nachtfoto's kan je dit weekend bewonderen in gemeenschapscentrum De Cramme in Perk, elke dag van 14 uur tot 20 uur.