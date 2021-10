Geen vergunning voor uitbreiding overstapparking Kraainem

De parking aan metrohalte Kraainem wordt voorlopig niet uitgebreid. Het project om van 150 parkeerplaatsen uit te breiden tot 750 plaatsen kreeg in beroep geen milieuvergunning. Daarmee halen de gemeenten Kraainem en Sint-Lambrechts-Woluwe hun slag thuis.

Metrohalte Kraainem bevindt zich op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe, op 100 meter van de gemeente- en gewestgrens met Kraainem en Vlaanderen. Momenteel zijn daar 150 à 180 parkeerplaatsen. Om dat aantal op te trekken tot maar liefst 750, wil Brussel Mobiliteit een gebouw met drie verdiepingen en mogelijk vier niveaus voor parkeermogelijkheden neerpoten. Maar daar rees verzet tegen van inwoners en de betrokken gemeenten. Zij vrezen vooral extra verkeersoverlast op de Wezembeeklaan.

Nadat Brussel Mobiliteit een milieuattest kreeg, tekenden ze beroep aan. Met succes, want dat beroep is ontvankelijk verklaard en de milieuvergunning geweigerd. “Blijkbaar is er ook geen tegenberoep van Brussel Mobiliteit,” aldus Bertrand Waucquez, burgemeester van Kraainem. “Dit betekent dat als men alsnog wil doorgaan met de plannen men van nul moet herbeginnen.”

Een maand geleden geraakte bekend dat Brussel de plannen voor een overstapparking aan de A12 in Strombeek-Bever in de koelkast stopt, omdat het NEO-project op de Heizel intussen werd afgeslankt. De overstapparking aan COOVI in Anderlecht blijkt bovendien geen succes te zijn en wordt slechts voor 2,5 procent benut.