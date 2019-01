Gif in blikje makreel doodt puppy

Opnieuw is in Merchtem een hond vergiftigd. Een puppy van 9 maand likte aan een geopend blikje makreel in een bos in Brussegem en stierf dezelfde avond. Het is niet het eerste gelijkaardige geval in deze buurt.

In Merchtem is maandagavond een puppy overleden nadat het dier aan een vergiftigde makreel had gelikt. Z'n baasje, Maxime Van Belle, is er zeker van dat iemand het gif bewust heeft achtergelaten in een bos langs de Brusselsesteenweg. Opmerkelijk is dat twee jaar geleden ook de hond van sportjournalist Ruben Van Gucht in dezelfde buurt vergiftigd werd.

Maxime, de eigenaar van het onfortuinlijke hondje, vertelt het droeve verhaal in ons nieuws vanavond. De gemeente tilt zwaar aan het voorval en zal zowel de eigenaars van het bos als de jagers aanschrijven om de situatie aan te kaarten. Intussen raadt Merchtems burgemeester Maarten Mast aan om honden in de omgeving steeds aan de leiband te houden.