Gigantische handen in Museumtuin koesteren Pajottenland en Kasteel van Gaasbeek

In de Museumtuin van Gaasbeek verrezen onlangs in de siertuin twee gigantische handen van staal. Kunstenaar William Roobrouck was zo geïnspireerd door het uitzicht in de tuin, dat hij besloot er een werk op maat voor te maken. Zo ontstond “Koesteren”, een monumentaal kunstwerk als ode aan het prachtige landschap in het Pajottenland én het Kasteel van Gaasbeek.