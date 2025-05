Sluiting Olympia heeft geen of weinig gevolgen voor Pajotse landbouwers

Guido Lemaire kent de Olympia-fabriek goed. Al sinds de jaren '90 levert hij er melk. "Wij vinden de nabijheid van de fabriek een groot pluspunt. Voor de zaak werd overgenomen, konden we ook rechtstreeks communiceren. Sinds het bedrijf drie jaar geleden is overgenomen door het Nederlandse A-ware wordt alles rond melkophaling, verwerking en uitbetaling geregeld door A-ware. Sindsdien komt Olympia er niet meer tussen. Voor ons gaat er dan ook niet veel veranderen, wij blijven melk leveren aan de hoofdzetel. Dat is ons toch beloofd."

Olympia is al een paar jaar niet meer rendabel en daarin ziet Guido wel een tendens. "De veestapels krimpen, onder andere door het stikstofdecreet. Wij landbouwers zijn bijna verplicht om minder koeien te houden. De hoeveelheid melk die we kunnen leveren, vermindert daardoor ook." Dat haalde de Belgische conferentie van zuivelondernemingen ook al aan. "Als het zo doorgaat, zal er een overcapaciteit van melkverwerking zijn in België en Nederland en dan zouden er nog fabrieken kunnen sluiten."