Eerste buitenspeeldag voor tieners bereikt de doelgroep nog niet goed

Een paar enthousiaste jongeren treffen we aan op de eerste editie van Skwat, maar veel tieners zijn er nog niet komen opdagen. "Het is een doelgroep die je al niet makkelijk kan bereiken en door naar hun leefwereld te gaan proberen we die drempel weg te werken en hen naar hier te trekken. Vandaag stellen we vast dat we hen nog niet voldoende bereiken. We nemen dit mee," aldus organisator Bert Meganck, coördinator Sportregio Pajotteland.