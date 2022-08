Gordel trekt dit jaar ook de kaart van het veldrijden

De Gordel trekt naast de intussen vertrouwde wandel- en fietstochten dit jaar ook de kaart van het veldrijden. De paardenweide in het provinciaal domein in Huizingen wordt op 4 september het decor van de ‘Gordelcross’. Vlaams minister van Sport en de Vlaamse Rand Ben Weyts verkende vanochtend voor de eerste keer het parcours.

Op zondag 4 september willen vzw De Rand, de provincie Vlaams-Brabant en Flanders Classics onze regio opnieuw laten sporten in de Groene Rand. Niet alleen sport staat centraal, ook genieten. Zowel in het Provinciaal Domein van Huizingen, als in Plantentuin Meise valt er een pak te beleven. Nieuw is dat je in Huizingen kan veldrijden. In het domein wordt een veldritparcours van 1 kilometer lang aangelegd, inclusief balkjes en trapjes.

“Er zijn niet veel zaken die Vlaamser zijn dan veldrijden. Dat willen we nu dus voor het voetlicht brengen. Enerzijds geven we tijdens de Gordel initiaties voor de allerkleinsten, maar ook demowedstrijden en demonstraties in de namiddag. Profrenners en ex-profrenners zullen die dag van de partij zijn, waaronder Paul Herygers”, zegt Vlaams minister van Sport en de Vlaamse Rand Ben Weyts.

In het domein van Huizingen vertrekken tijdens De Gordel ook drie wandeltochten en vier fietstochten. Daarnaast is er een pak animatie en muziek met onder andere een optreden van Like me. Dit jaar werken organisatoren vzw De Rand, provincie Vlaams Brabant en Flanders Classics niet met een focusgemeente, wel met een focusplek. De plantentuin van Meise. “Vlaanderen is dat fantastisch domein in alle eer en glorie aan het herstellen. Dat lukt fantastisch. De plantentuin is terug internationaal gerenommeerd. We mogen daar fier op zijn”, zegt Weyts.

Plantentuin Meise is ook de startplaats voor de pelotons die de Gordelklassieker van 125 km rijden met daarbij het RINGtv-peloton. In een vierdelige reeks over De Gordel blikken we de komende weken vooruit naar 4 september.