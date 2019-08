Gordelfestival: Omloop Groene Gordel

Op zondag 1 september is er het Gordelfestival. Dan kunnen fietsliefhebbers hun hart ophalen door het fietsen van de 100 km in peloton. Het RINGtv peloton is 1 van die pelotons, maar er is meer. Want dit jaar pakken de organisatoren uit met de gloednieuwe Omloop De Groene Gordel.

Tijdens die Omloop Groene Gordel fiets je 100 of 140 kilometer in je eigen tempo en verken je de prachtige regio. De tocht vertrekt in Dilbeek en is bedoeld voor de geoefende fietser. Onderweg is er ongeveer om de 30 km bevoorrading voorzien en dat in verschillende gemeenschapscentra, zoals de Zandloper in Wemmel, De Kam in Wezembeek-Oppem en de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode. Best schrijf je voor De Omloop De Groene Gordel op voorhand in, dan kan je in Dilbeek meteen vertrekken zonder in de rij te moeten wachten.

Kris Vander Gracht en Annelore Cleuren van Flanders Classics vertellen je er vanavond alles over in Cocktail, na het nieuws.