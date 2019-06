Gordelfestival: RINGtv-peloton is volzet

Het Gordelfestival vindt pas over twee maanden plaats, maar het RINGtv-peloton voor de Gordelklassieker van 100 km is nu al volzet. Je kan uiteraard wel nog inschrijven voor de andere pelotons.

RINGtv gaf ook dit jaar de deelnemers van het Gordelfestival de kans om de klassieker van 100 kilometer mee te fietsen in het RINGtv-peloton. Wie inschreef, kreeg een er wielertrui bovenop. In een mum van tijd waren de 125 plekjes in het peloton van onze zender ingenomen. Wie ernaast greep en toch graag de 100 kilometer in peloton fietst op zondag 1 september, kan uiteraard nog altijd inschrijven voor een van de andere pelotons op www.gordelfestival.be.