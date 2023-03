Graaf Raoul D’Udekem d’Acoz is overleden. Hij woonde sinds eind jaren ’90 in Herne en was er tot 2007 ook schepen. D’Udekem d’Acoz is de oom van koningin Mathilde en werd 87 jaar.

Raoul D’Udekem d’Acoz werd in 1935 geboren in Ukkel. Hij woonde lang in Ieper en trok eind jaren ’90 naar Herne. Van 2001 tot 2007 was hij daar schepen voor cd&v. In 2014 trok hij de lijst voor het Vlaams parlement.

Over de uitvaartplechtigheid is nog niks bekend. De gemeente Herne beslist maandag of er een rouwregister wordt geopend in de gemeente.