Graffitikunstwerk in Strombeek brengt hulde aan George Floyd

De arrestatie werden door omstaanders op beeld vastgelegd. Daarop is te zien hoe één van de agenten zijn knie acht minuten lang in de hals van Floyd plantte. Het kunstwerk in Strombeek bevat de intussen bekende pose van de agent, de woorden ‘I can’t breathe’ en een zelfportret van Floyd. De kunstenaars zien het werk als hun manier om elke vorm van racisme te veroordelen.

De dood van Floyd leidde tot heel wat protestmartsen en opstanden in de Verenigde Staten die meer dan eens uitmondden in rellen en chaos. De vier agenten die verantwoordelijk zijn voor de dood van Floyd, zijn intussen aangehouden. De agent die zijn knie in de hals van Floyd plantte, wordt beschuldigd van moord in de tweede graad, de andere drie van medeplichtigheid aan moord.

De kunstenaars kregen de toestemming van de gemeente Grimbergen om het werk te maken. De muur is de enigste legale graffitimuur in Grimbergen. Een aantal jaren gelden heeft de gemeente deze muur als dusdanig bestemd. "Dergelijke kunstwerken, vaak met een sterke boodschap, zijn noodzakelijk in onze maatschappij', zegt bevoegd schepen Philip Roosen (N-VA). "Ze brengen actuele thema’s op een kunstzinnige manier onder de aandacht. Ze doen dat zonder oordelend te zijn of zonder een extreem standpunt in te nemen. Deze hommage aan George Floyd is hier een typisch voorbeeld van."