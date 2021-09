Grimbergen kijkt uit naar opening feestzaal Den Douwe

Grimbergen heeft opnieuw een feestzaal. Nadat de paters norbertijnen van de Abdij van Grimbergen twee jaar geleden feestzaal Fenikshof inpalmden voor hun microbrouwerij, is nu ‘Den Douwe’ bijna klaar. Zoals de naam doet vermoeden, is de nieuwe multifunctionele zaal gevestigd op de site van de voormalige koffiefabriek Douwe Egberts in Strombeek-Bever.

Na het vertrek van koffieproducent Jacobs Douwe Egberts stond de site in Strombeek-Bever enkele jaren leeg. Na discussies over een eventuele afbraak stemde de Vlaamse overheid in met een herbestemming van de voormalige koffiefabriek. “De afspraak is dat een stuk van het gebouw kantoorruimte is, een stuk logistieke ruimte en dat er ook een bepaald gedeelte voorzien is voor vrije tijd. Daar komt onze multifunctionele feestzaal,” licht schepen van Cultuur Philip Roosen toe. Privé-organisaties zullen ook padelvelden en een trampolinepark uitbouwen op de site.

De feestzaal is bijna klaar en zal volgend weekend voor het eerst gebruikt worden voor de opening van het cultuurseizoen van CC Strombeek. “Dat wordt de voorstelling BALSAM van Zefiro Torna en Laika,” weet directeur van CC Strombeek Wim Meert. CC Strombeek zal in de toekomst vaker uitwijken naar de nieuwe zaal voor expo’s, muziek- en theatervoorstellingen die niet kunnen plaatsvinden in het traditionele cultuurcentrum.

Ook andere gebruikers zijn welkom in de zaal. “Deze nieuwe zaal is een alternatief voor het Fenikshof van vroeger, “legt schepen van Feestelijkheden William De Boeck uit. Verenigingen kunnen er activiteiten organiseren en er kunnen ook fuiven en andere privé-evenementen plaatsvinden. De gemeente sloot een contract van vijf jaar af met de eigenaar voor het gebruik van de zaal, met de mogelijkheid tot verlenging.