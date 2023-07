Grimbergse kampgangers verbreken mee wereldrecord simultaan zonnecrème smeren

Vanmorgen is het wereldrecord simultaan zonnecrème smeren verbroken op 66 locaties in Vlaanderen én in het buitenland. 4.460 kinderen en 478 monitoren van Heyo vakantiekampen gingen de uitdaging aan om zich allemaal op hetzelfde moment te beschermen tegen de zon. In onze regio gebeurde dat in Basisschool De Regenboog.

In Grimbergen gingen 144 kinderen de uitdaging aan om mee het wereldrecord simultaan zonnecrème smeren te verpulveren. Heyo Vakantiekampen zette de actie om met één groot doel. “We willen bij Heyo het belang van zonbescherming al van jongsaf aan benadrukken. Want jong geleerd is oud gedaan,” zegt Emily Vertongen, coördinator bij Heyo. Huidkanker is de snelst stijgende kanker in ons land. Experten verwachten dat het aantal patiënten in de toekomst nog fors zal toenemen. Zeker als we ons niet beter beschermen tegen de zon.

Het vorige wereldrecord simultaan zonnecrème smeren werd gevestigd in India. Daar smeerden 2.441 zich tezelfdertijd in. Heyo mag zich met 4.460 smeerders het nieuwe record nu toe-eigenen.