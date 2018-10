Groot sluikstort op grens Kester en Pepingen

Het sluikstort bestaat uit een tiental zakken bouwafval, tegels, een badkuip en tientallen planken. Een deel van die planken is in brand gestoken. Of dat ter plekke gebeurd is of niet, is niet duidelijk.



Volgens buurtbewoners is de plek wel regelmatiger het doelwit van sluikstorters. De plek is erg afgelegen, maar ligt tegelijkertijd dicht bij de drukke Steenweg op Asse.