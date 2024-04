Gastronomisch restaurant in Kasteel Ter Rijst sluit de deuren

In het Kasteel Ter Rijst in Heikruis sluiten eind juni de deuren van het gastronomisch restaurant. T'Rest wil zich in de toekomst meer focussen op culinaire thema-avonden en -weekends. Bovendien is het restaurant niet langer combineerbaar met de andere activiteiten in het kasteel, waaronder seminaries, bedrijfsfeesten, huwelijken, brunches en de bed and breakfast.