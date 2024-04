Gooik opent eerste StrongBox aan Koornmolen: "Fitnessen in open lucht"

In Gooik vind je vlakbij Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen voortaan een StrongBox. Dat is een soort van fitnessbox vol touwen, sportramen en gewichten, waar je kan trainen op kracht en stabiliteit. Wie zich inschrijft, kan er in een kleine groep een uur lang zwoegen en zweten in de frisse buitenlucht.