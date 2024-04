CD&V schuift Kris Poelaert naar voren als kandidaat-burgemeester Pajottegem

Kris Poelaert is al 23 jaar burgemeester in Herne en één van de drijvende krachten achter de Pajotse fusie. "Ik ben dankbaar voor de unanieme steun van onze ploeg en ben klaar om deze verantwoordelijkheid op mij te nemen. In de nieuwe fusiegemeente staan we voor heel wat belangrijke uitdagingen en daar kijk ik met veel goesting naar uit. Het welzijn van onze inwoners is een absolute prioriteit en daar zal ik, samen met onze ganse ploeg, naar streven", zegt Poelaert.

De christendemocraten schuiven met Poelaert de populairste burgemeester van het Pajottenland naar voren. "Hij heeft ervaring en een hart voor het Pajottenland", zegt Jenz Cools, voorzitter van CD&V Pajottegem. "Kris is een harde werker, leeft voor zijn inwoners en heeft al jaren bewezen dat zijn gemeente hem nauw aan het hart ligt."