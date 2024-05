Gooikse schepen Herman Anthoons draagt bevoegdheden over aan Lieven Krikilion

In Gooik neemt schepen Herman Anthoons (cd&v) vandaag zoals aangekondigd afscheid van het gemeentebestuur. Anthoons gaat met pensioen en legt meteen ook zijn schepenambt neer. Met 32 jaar op de teller was Anthoons de langst zittende schepen in Gooik. Tot het eind van deze legislatuur blijft hij actief als raadslid, daarna is het definitief gedaan met politiek.