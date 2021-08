Groot tekort aan leerkrachten: “Het wordt stilaan dramatisch”

In de scholen in onze regio is het alle hens aan dek. Niet alleen om de klassen in orde te brengen of het schooljaar coronaproof op te starten, maar ook om openstaande vacatures ingevuld te krijgen. In het Technisch Instituut Don Bosco in Halle noemen ze de zoektocht stilaan dramatisch, ZAVO in Zaventem heeft na een reeks zware inspanningen zo goed als alle vacatures kunnen invullen.

Binnen twee dagen begint het schooljaar opnieuw, toch zijn heel wat scholen nog altijd op zoek naar leerkrachten. Uit cijfers van de VDAB blijkt dat er in het secundair onderwijs bijna 1.300 leraren te kort zijn. Dat zijn er dubbel zoveel dan vorig jaar. In het Technisch Instituut Don Bosco in Halle zoeken ze bijvoorbeeld nog drie leerkrachten Frans. "Daarnaast is ook godsdienst een groot probleem, maar evengoed wiskunde, Nederlands en andere taalvakken of natuurwetenschappen", zegt directeur Ludwig Vlogaert. "Een situatie zoals nu hebben we nog nooit meegemaakt. Dit is toch verontrustend. Ik denk dat we stilaan kunnen spreken van een groot structureel probleem."

Ook bij ZAVO in Zaventem verliep de zoektocht moeizaam. “Momenteel zijn twee voltijdse vacatures en enkele vervangingen niet ingevuld”, zegt personeelsverantwoordelijke Karen Schillebeeckx. “Vroeger was er vooral een tekort aan leerkrachten wiskunde, Frans en Nederlands, maar nu zie je eigenlijk tekorten opduiken voor zowat alle vakken. Wanneer vacatures niet ingevuld raken, moeten leerlingen studie volgen. Ze krijgen daardoor soms een half schooljaar een bepaald vak niet. Het schooljaar daarop blijft de geziene leerstof dan ook vaak beperkt tot de basis.”

Om dat te voorkomen probeert ZAVO zich zo goed mogelijk te verkopen als werkgever. “We gaan echt al vroeg in de zomer op zoek naar leerkrachten, geven aardig wat geld uit aan VDAB en zetten onze positieve punten in verf. Sommige leerkrachten voelen zich aangetrokken tot het lesgeven in de Vlaamse Rand of raken overtuigd door ons digitaal verhaal”, zegt Schillebeeckx. “Anderzijds haken vele kandidaten af omdat ze vrezen geen werkzekerheid te hebben als beginnende leerkracht of vinden ze de voordelen in de privésector gewoon veel interessanter.”