Grote invalswegen richting Brussel straks zone 30?

De Ninoofsesteenweg, Bergensesteenweg, Alsembergsesteenweg, Haachtsesteenweg of Leopold III-laan: het Brusselse Gewest wil op tal van grote invalswegen richting de hoofdstad zone 30 invoeren. Dat moet volgens Brussels minister voor Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid in Brussel verbeteren.

Het is een ambitieus speerpunt in het mobiliteitsbeleid van de hoofdstad de komende jaren. Vanaf 2021 wil het de maximumsnelheid in heel wat straten naar beneden halen. Vanaf volgend jaar wordt Brussel één grote zone 30, behalve daar waar een uitzondering geldt. Ook tal van grotere invalswegen die vanuit onze regio de hoofdstad verbinden, zouden daarbij een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur krijgen. Denk aan de Ninoofsesteenweg vanuit Dilbeek, de Bergensesteenweg vanuit Sint-Pieters-Leeuw, de Leopold III-laan vanuit van Zaventem of de Haachtsesteenweg vanuit Machelen.

De komende maanden zit het Brusselse Gewest samen met onder meer de negentien Brusselse gemeenten, politie, De Lijn en MIVB rond de tafel wat van de plannen haalbaar is en de uitzonderingen op de zone 30 te bepalen. Tot slot maakt het Gewest extra middelen vrij voor werken die Brusselse straten veiliger maken en de omvorming naar een zone 30 ondersteunen. Daarvoor is 3 miljoen euro voor voorzien.