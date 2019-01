Half uur gratis parkeren op Brussels Airport

Wie zelf niet op reis vertrekt, maar wel iemand komt droppen of afhalen op Brussels Airport, mag voortaan 30 minuten gratis parkeren in parkings P1, P2 en P3. “Zo kunnen bestuurders in alle rust passagiers afzetten of ophalen op de luchthaven. Het exacte moment waarop passagiers in de aankomsthal toekomen, kan immers variëren na eventuele paspoortcontrole, bagage oppikken en/of douanecontrole”, klinkt het bij Brussels Airport. “Daarnaast kunnen bestuurders passagiers ook veilig afzetten in de drop-off zone waar een tijdslimiet van 10 minuten geldt.” Om gratis te mogen parkeren gedurende een half uur in P1, P2 en P3, heb je wel een parkeerkaart nodig. Die Pcard+-parkeerkaart kun je online gratis aanvragen. Wie niet over zo’n kaart beschikt, betaalt 2 euro voor een half uur. De regels in de drop-off-zone veranderen ook. “Wie langer dan 10 minuten zou halt houden in de drop-off zone, zal daarvoor vanaf 6 februari een vergoeding moeten betalen. Bestuurder kunnen ook maximaal 1 keer per uur gebruik maken van de gratis 10 minuten op de drop-off zone”, aldus Brussels Airport.