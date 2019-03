Halle-Gooik en trainer Fuentes uit elkaar

De futsalclub maakte het opvallende nieuws bekend na afloop van de thuiswedstrijd tegen Houthalen. "Halle-Gooik en Mister Fuentes beslisten vandaag in onderling overleg de samenwerking stop te zetten. We wensen hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière," valt te lezen op de Facebookpagina van de club.

Een reden voor de breuk heeft Halle-Gooik niet gegeven, maar er zou de voorbije weken interesse geweest zijn vanuit Japan voor Fuentes. De Spanjaard was sinds de zomer van 2017 aan de slag in De Bres. In die periode loodste Fuentes Halle-Gooik naar één landstitel, één beker en twee supercups. Wie de Spanjaard opvolgt, is nog niet duidelijk.