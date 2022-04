Halle krijgt 625.000 euro om digitale infoschermen te ontwikkelen

De stad Halle krijgt 625.000 euro van de Vlaamse overheid voor digitale infoschermen die her en der in de handelskern komen. Op de schermen zullen lokale handelaars kunnen promoten. Halle wil daarmee zijn handelskern aantrekkelijker maken.

Vlaanderen wil via nieuwe technologieën het leven in gemeenten en steden aangenamer en duurzamer maken. Eén van de goedgekeurde projecten zijn de digitale infoschermen in Halle. De stad zal daarvoor samenwerken met verschillende partners en een prototype ontwikkelen en testen. Ze krijgen daarvoor 625.000 euro subsidies. Het is de bedoeling om die daarna beschikbaar te stellen voor heel Vlaanderen. Via de schermen wil de stad Halle de handelskern ook aantrekkelijker maken en leegstand tegengaan.

“De nieuwe digitale infoschermen in Halle zijn makkelijk aanpasbaar en geven de meest recente info over lokale producten van handelaars in Halle weer. Daar is elke handelaar, maar ook elke inwoner mee gebaat”, zegt Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits. “Met de schermen wil de stad vermijden dat enkele grote multinationals krachtige communicatiemiddelen kunnen inzetten.”