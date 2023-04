Handelaars Halle toveren Hoornstraat om tot Bluebellstreet

Het Hyacintenfestival in Halle staat in de startblokken, maar fans kunnen nu al heel wat paars ontdekken in de Halse binnenstad. De Verenigde Handelaars Halle toveren daar de Hoornstraat om tot Bluebellstreet.

Elk jaar lokken de paarse boshyacinten duizenden wandelaars naar het Hallerbos. Dat inspireerde de handelaars in Halle tot een leuke actie. Ze dopen de Hoornstraat, in de volksmond beter bekend als het Vissestrotje, om tot Bluebellstreet. Wandelen door het straatje dat de Grote Markt en de Beestenmarkt verbindt, is een belevenis in het paars.

De grond, de gevels en zelfs de lucht kleuren paars in de Hoornstraat. De Verenigde Handelaars zorgen ook voor animatie en bijbehorende muziek. ‘Purple Rain’ van Prince weergalmt er door de boxen.

Met de extra animatie in de binnenstad willen de handelaars alle wandelaars in het Hallerbos uitnodigen om ook af te zakken naar het centrum van de stad en er te winkelen of te genieten van de lokale horeca.