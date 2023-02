Hanne Verbruggen plaatst zich voor Olympische Spelen in Parijs

Hanne Verbruggen heeft zich op de marathon van Sevilla verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De atlete uit Herne verpulverde haar persoonlijk record en eindigde bijzonder knap zevende op de marathon in een tijd van 2u26'32". Alleen Belgisch recordhoudster Marleen Snelders liep ooit sneller.

Verbruggen stond maar met één doel aan de start van de marathon in Sevilla: zich kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs. Daarvoor moest ze onder de olympische limiet van 2u26’50” blijven. Geen eenvoudige klus, maar Verbruggen liep een bijzonder sterke wedstrijd. Ze eindigde als 7de in een tijd van 2u26'32" en bleef zo 18 seconden onder de olympische limiet. Een indrukwekkende prestatie, want met haar tijd duikt ze bijna drie minuten onder haar vorig persoonlijk record. De 29-jarige Verbruggen plaatste zich met haar knaltijd niet alleen voor Parijs 2024, maar heeft meteen ook ticket voor het WK Atletiek op zak, dat deze zomer doorgaat in Boedapest.