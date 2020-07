Heel wat Brusselse tunnels dicht voor renovatiewerken

Wie de voorbije dagen met de wagen naar of in Brussel reed zal het wel gemerkt hebben. Heel wat tunnels zijn afgesloten voor werken, met de nodige verkeerschaos tot gevolg. Werkgeversorganisatie BECI vindt het geen goed idee om al die werken op hetzelfde moment uit te voeren. Dat blijkt uit een reportage van onze collega's van BRUZZ.

In de hoofdstad zijn momenteel zes tunnels afgesloten voor het verkeer. Het gaat om de Leopold II-tunnel, Rogiertunnel, Kruidtuintunnel, Deltatunnel, Montgomerytunnel en Georges Henritunnel. Vooral de communicatie rond de werken stoort werkgeversorganisatie BECI, net als het feit dat alle werken tegelijkertijd worden uitgevoerd.

“Alle werken tegelijkertijd uitvoeren, ook op het moment dat telewerken sterk gepromoot wordt, is geen goed idee. Je ziet dat het heel wat verkeersellende met zich meebrengt”, zegt Ischa Lambrechts van BECI. “Wij merken ook al enkele maanden een systematisch gebrek aan communicatie en overleg vanuit de Brussels minister van Mobiliteit. Telkens wordt de coronacrisis aangehaald als reden.”

Door de late communicatie over de sluiting van de Georges Henri- en Montgomerytunnel werden heel wat automobilisten verrast. Toch is de sluiting noodzakelijk. “Dat heeft te maken met het feit dat er de voorbije 30 jaar niet geïnvesteerd is in de tunnels. Dat komt nu allemaal bij elkaar. Het gaat om dringende werken. Er is gekozen om die in de zomervakantie uit te voeren omdat er dan minder verkeer is op de baan”, zegt Danny Smagghe van Touring.

De eerste weken viel de verkeersellende mee doordat veel mensen thuis bleven door de coronacrisis. Maar stilaan neemt het autoverkeer terug toe. “Je kan discussiëren over het feit dat we de werken gespreid zouden moeten uitvoeren. Maar dan riskeer je te moeten werken in de maanden dat er nog meer verkeer op de baan is”, Inge Paemen van Mobiel Brussel. “Het is bovendien nog altijd minder druk op de baan. Vorige week was er nog altijd 17% minder verkeer tegenover dezelfde periode vorig jaar.”