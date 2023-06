Helikopter politie zoekt mee naar 77-jarige Edmond: “Zonder resultaat”

Er is nog altijd geen spoor van de 77-jarige Edmond Van Den Houdt uit Zemst. Zaterdagochtend werd gezocht in de omgeving van Hofstade. Daarbij werd ook een helikopter van de federale politie ingezet. “De zoektocht is intussen afgelopen maar heeft geen resultaat opgeleverd”, zegt woordvoerster Jana Verdegem van de federale politie.

Edmond Van Den Houdt verliet tussen donderdag 1 juni 23 uur en vrijdag 2 juni om 5.45 uur zijn woning in de Tervuursesteenweg in Zemst. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Edmond is 1m80 lang en normaal gebouwd. Hij is kalend. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte fleece, een blauwe jeansbroek, een lichtgrijze sweater, een donkergroene pet en bruine wandelschoenen van het merk Loewe. Hij heeft medische verzorgingen nodig.

Wie meer informatie heeft over deze zaak kan contact opnemen via het gratis nummer 0800/30 300.