Herdenkingsbord voor Merel De Prins in Vilvoorde

In Vilvoorde is gisteren een herdenkingsbord onthuld voor Merel De Prins. Het meisje uit Zemst kwam in 2015 om het leven bij een verkeersongeval. Het bord moet mensen aanzetten tot veilig gedrag in het verkeer.

Zes jaar geleden stierf Merel De Prins op het kruispunt van de Frans Willemstraat en de Radiatorenstraat in Vilvoorde. Ze werd aangereden door Muhammed Aytekin. De dader pleegde eerst vluchtmisdrijf en gaf zich later aan bij de politie. Aytekin was al verschillende keren betrapt op het rijden zonder rijbewijs. “Eigenlijk hadden we hier niet hoeven te staan, had dit bord er nooit mogen komen te staan, indien heel het systeem van justitie en politie zijn werk had gedaan”, zei vader Kris De Prins bij de onthulling van het herdenkingsbord. Het bord werd geplaatst door SAVE, de vzw van Ouders van Verongelukte Kinderen. “Laat ons hopen dat het iets uithaalt”, reageerde Peggy Muyldermans, de mama van Merel. “Er zouden geen verkeersdoden meer mogen vallen, en al zeker geen kinderen.”