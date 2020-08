Herne blijft kampen met waterlekken

In mei een waterlek in de Manhovestraat. Eind juli een waterlek op dezelfde plek. Bijna gelijktijdig een lek in de Hernebosstraat. Begin augustus een lek waardoor er tijdens de hittegolf een tijdelijk watertekort is in deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle. Vorige week dan een waterlek in de Vancauwenberghelaan. De voorbije dagen tot slot waterlekken door werken in de Stationsstraat. De problemen met de waterleidingen in Herne houden maar aan, al hebben ze wel verschillende oorzaken.

“We worden te veel en te frequent getroffen door waterlekken de voorbije maanden. Het kan geen toeval meer zijn”, zegt burgemeester van Herne Kris Poelaert (CD&V). “We hebben ook wel pech gehad toen bij wegenwerken op twee dagen tijd twee keer de waterleiding werd geraakt. Maar de voorbije periode zaten bijna dagelijks wel ergens inwoners met een tijdelijk watertekort.”

Dankzij een snel optreden van De Watergroep worden de lekken snel aangepakt. De burgemeester denkt dat er sleet zit op vele leidingen. Die dateren uit de jaren ’50 en ’60. “De opeenvolging van de lekken veroorzaakt stilaan toch irritaties bij de inwoners, al is er momenteel nergens een watertekort. We hebben wel een overleg gevraagd met De Watergroep. We willen weten wat hun investeringsplannen zijn in Herne en of zij weten wat de oorzaken zijn van de vele waterlekken”, besluit Poelaert.