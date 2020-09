Herne legt 1,2 miljoen euro op tafel voor voormalige schoolcampus

Herne koopt de leegstaande schoolcampus van GO Markevallei voor 1,25 miljoen euro. De aankoop is een eerste stap in de herinrichting van het centrum van de Pajotse gemeente. De gebouwen op de site maken plaats voor infrastructuur voor de jeugd en speelpleinwerking, een park, parking en in een latere fase mogelijk ook woningen.

De basisschool sloot in juni 2019 de deuren. Sindsdien staan de gebouwen leeg. Al snel liet de gemeente Herne zijn oog vallen op de site, die zich vlakbij het gemeentehuis, bibliotheek en het vredegerecht bevindt. De plek zal centraal staan in de herontwikkeling van de dorpskern. “Het moet een ontmoetingsplek worden met een park, maar er is ook ruimte voorzien voor parking. We willen bovendien infrastructuur vrijmaken voor de jeugd en speelpleinwerking. Op termijn komen er mogelijk ook woningen”, zegt burgemeester Kris Poelaert (CD&V) aan Het Nieuwsblad.

Herne legt 1,25 miljoen euro op tafel voor de site. De gemeente gaat daarvoor een lening aan. Van zodra de verkoopakte is ondertekend, zullen de gebouwen afgebroken worden. Op de herontwikkeling van de schoolcampus zal het nog enkele jaren wachten zijn, want alles moet eerst nog in een ruimtelijk uitvoeringsplan gegoten worden.