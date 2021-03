Herne ziet woningprijzen fors toenemen: “Vraag is veel groter dan het aanbod”

De woningprijzen in het Pajottenland zijn de voorbije jaren fors toegenomen. In Herne bijvoorbeeld betaal je vandaag voor een woning de helft meer dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van Fednot, de federatie voor notarissen. “Immokantoren stellen vast dat de vraag veel groter is dan het aanbod, maar we gaan daarom niet als een gek bijbouwen”, zegt burgemeester van Herne Kris Poelaert.

Het is goed wonen in het mooie, groene Pajottenland. Maar dat heeft wel een prijs. In Herne betaal je vandaag gemiddeld zo’n 350.000 euro voor een woning. Vijf jaar geleden was dat nog 225.000 euro. “Dat het verschil zo groot is verbaast mij, maar je moet de cijfers wel nuanceren", zegt burgemeester Kris Poelaert. "In een gemeente met maar 3.000 woningen schommelen de cijfers sterker dan in een meer verstedelijkte regio. Maar ik kan niet ontkennen dat Herne heel wat troeven heeft: rustig, groen, goed bereikbaar en uiteraard warme inwoners.”

De grote vraag en het schaarse aanbod op de woningmarkt stuwt de prijs omhoog. Toch zien immokantoren in de regio dat woningen snel verkocht worden, ookal behoren ze tot de hogere prijzenklasse. “Ik hoor dat de vraag veel groter is dan het aanbod, maar dat wil niet zeggen dat we hier als een gek gaan bijbouwen. Er komen dan wel 100 woningen op de Fondatelsite, Herne moet vooral groen en landelijk blijven. Daarom hebben we ook beslist om een bouwpauze in te lassen”, aldus Poelaert.