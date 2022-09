Hoe bereid je een viergangenmenu voor 10 euro per persoon?

Een viergangenmenu bereiden voor maximum 10 euro per persoon? Het kan! Dat werd vanmiddag bewezen in de loods van fruitteler Peter de Coninck in Opwijk. Daar bereidde chefkok Mathias Smet een verfijnd feestmaal met seizoensgebonden, lokaal geteelde groenten en fruit.

Smet deed dat op vraag van BelOrta. Nu we steeds meer betalen voor een volle winkelkar wil de groente- en fruitveiling gezinnen inspireren om goedkope maar gezonde maaltijden klaar te maken met lekkers van eigen bodem. “Dat de inflatie records blijft breken, merken we elke week in de boodschappenkar. Maar dat betekent niet dat je per se diep in de buidel moet tasten om lekker, gezond én milieuverantwoord te eten", vindt Glenn Sebregts van BelOrta. "Daarom willen we gezinnen graag inspireren met verse, lokaal geteelde seizoensgroenten en -fruit. Chef-kok Mathias Smet stelde een verbazend plezant viergangenmenu samen, met een koud en warm voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.”