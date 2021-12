Hoe denkt Halle-Vilvoorde over strengere maatregelen?

Hoewel het aantal besmettingen in ons land daalt, verstrengt het Overlegcomité de coronamaatregelen. Binnenactiviteiten, zoals bioscopen, theaters en concertzalen, moeten daarom hun deuren sluiten. Sportwedstrijden, zowel binnen als buiten, moeten dan weer zonder publiek plaatsvinden. Winkelen mag maar met maximum twee personen. Voor horeca en contactberoepen blijven dezelfde maatregelen gelden. Het zijn maatregelen waar heel wat inwoners in onze regio zich vragen bij stellen.

"De maatregelen trekken op niets. Als de cafés en restaurants open mogen, moet van mij ook de cultuursector kunnen openblijven. Misschien was een volledige lockdown wel beter, en verplichten dat mensen zich laten vaccineren", klinkt het bij een bezoeker op de markt. "Ik vind het heel erg jammer dat de cultuursector opnieuw moet sluiten. Zeker in deze vakantieperiode, wanneer je eindelijk met je gezin ergens naartoe kan gaan. Ik vind het een zware dobber", horen we bij een andere.

Ook het verbieden van publiek bij sportwedstrijden gaat over de tongen in Ternat. "Ik doe zelf atletiek, dus sportwedstrijden zonder publiek vind ik een jammere zaak. Vele indoorwedstrijden zijn al afgelast, dus heel wat sporters moeten nieuwe doelen zoeken", horen we. "Al ben ik vooral blij dat we Kerstmis en Nieuwjaar kunnen vieren met mensen die we graag zien. Dat wil ik vooral onthouden."