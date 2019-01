Hoeveel vogels zitten er in jouw tuin?

“Massale tellingen zijn belangrijk om een zicht te krijgen op de stand van zaken van onze algemene vogelsoorten”, zegt Gerald Driessens van Natuurpunt. “Vorig jaar ontvingen we tellingen van 33.675 Vlamingen, een absoluut record. Het toont meteen de belangrijkste meerwaarde van dit citizen science-project. Zonder de hulp van zoveel mensen zou het onmogelijk zijn om zoveel informatie te verzamelen.” Natuurpunt roept daarom ook dit jaar iedereen op om vandaag of morgen minstens een kwartier lang in of vlak bij de tuin de vogels te tellen. “Per vogelsoort noteer je het aantal verschillende exemplaren dat je tijdens je telling ziet. Vermijd dezelfde vogel dubbel te tellen”, zegt Gerald Driessens. De teller geeft dan zijn of haar aantallen en soorten door op www.vogelweekend.be. Op die website vinden deelnemers ook tips om vogels te herkennen en te tellen. “Zie je weinig of zelfs geen vogels in je tuin? Geef het dan toch in”, aldus de vogelexpert. “Ook deze informatie geeft ons een beeld op tuinvogels in de gemiddelde Vlaamse tuin.”