Horeca wil duidelijkheid over heropening

Terwijl heel wat bedrijven en handelszaken zich voorbereiden op een heropening, lijkt dat voor cafés en restaurants nog niet het geval te zijn. De Nationale Veiligheidsraad moet morgen meer duidelijkheid verschaffen over de mogelijke exitstrategie van ons land. Ook de horeca vraagt om duidelijkheid. "We willen met de nodige maatregelen graag terug aan het werk", zegt Mieke De Baerdemaeker van restaurant Alsput in Halle.

Horeca Vlaanderen rekent het verlies van de sector door de coronacrisis intussen op zo'n 2,3 miljard euro. Om de schade ietwat te beperken, zijn heel wat restaurants tijdelijk overgeschakeld op afhaalmaaltijden. Zo ook restaurant Alsput in Halle. "We zijn meteen overgeschakeld op afhaalmaaltijden en leveringen aan huis, maar we verwachten er geen klanten mee te winnen. De opbrengst is ook veel lager, maar op deze manier behouden we wel de binding met onze vaste klanten", aldus Mieke De Baerdemaeker van restaurant Alsput.

Horeca Vlaanderen werkt aan een groot exitplan voor alle takken voor de horecasector. In het gelekte exitplan is er sprake dat heel wat sectoren hun activiteiten binnen enkele weken zouden mogen heropstarten, op voorwaarde dat ze social distancing kunnen garanderen. Net dat is een probleem in de horeca, die voorlopig dan ook gesloten zouden blijven. Een afstand bewaren van anderhalve meter in een café is namelijk bijzonder moeilijk. Die onduidelijkheid weegt ook zwaar bij restaurant Alsput.

"We zijn als eerste moeten sluiten en ik denk dat we als laatste terug zullen mogen openen. Ik hoop dat we toch met de nodige maatregelen binnenkort terug klanten mogen ontvangen. Al moeten we de tafels twee meter uit elkaar zetten en moeten klanten hun bestellingen komen halen aan de toog in de plaats van dat wij ze bedienen. We willen graag terug aan het werk. Ook voor ons personeel is het belangrijk om een toekomstpersperctief te hebben. Die technische werkloosheid is toch een dikke streep door hun rekening", aldus De Baerdemaeker.